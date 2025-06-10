Полицейские показали кадры удара "Шахедов" в Киеве
Патрульная полиция показала кадры с нагрудных камер своих сотрудников, где зафиксировано попадание "Шахедов" в столице ночью 10 июня и работа полицейских на месте вражеских ударов в разных районах столицы.
Источник: Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, видео Патрульной полиции
Прямая речь Билошицкого: "Этой ночью Киев подвергся одной из самых массированных комбинированных атак за последнее время. Враг применил дроны-камикадзе и ракеты.
Более пяти часов продолжались вражеские обстрелы. Рискуя собственной жизнью, патрульные и спасатели все это время оставались рядом с горожанами. Мы эвакуировали людей в безопасные места, помогали тушить возгорания и обеспечивали проезд спецтранспорта".
Детали: В Киеве в результате ночного обстрела погибла 72-летняя женщина - жительница частного сектора в Оболонском районе города. По данным прокуратуры, в результате ночной атаки на Киев также пострадали четыре человека, среди которых работник полиции.
Повреждены жилые дома, нежилые помещения и автомобили.
Патрульная полиция призвала граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.