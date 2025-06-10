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Полицейские показали кадры удара "Шахедов" в Киеве

Валентина РоманенкоВторник, 10 июня 2025, 16:33
Полицейские показали кадры удара Шахедов в Киеве
пожары, возникшие в результате атаки РФ на Киев 10 июня. фото Богдана Кутепова, УП

Патрульная полиция показала кадры с нагрудных камер своих сотрудников, где зафиксировано попадание "Шахедов" в столице ночью 10 июня и работа полицейских на месте вражеских ударов в разных районах столицы.

Источник: Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, видео Патрульной полиции

Прямая речь Билошицкого: "Этой ночью Киев подвергся одной из самых массированных комбинированных атак за последнее время. Враг применил дроны-камикадзе и ракеты.

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Более пяти часов продолжались вражеские обстрелы. Рискуя собственной жизнью, патрульные и спасатели все это время оставались рядом с горожанами. Мы эвакуировали людей в безопасные места, помогали тушить возгорания и обеспечивали проезд спецтранспорта".

Детали: В Киеве в результате ночного обстрела погибла 72-летняя женщина - жительница частного сектора в Оболонском районе города. По данным прокуратуры, в результате ночной атаки на Киев также пострадали четыре человека, среди которых работник полиции.

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Повреждены жилые дома, нежилые помещения и автомобили.

Патрульная полиция призвала граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Шахедракетный ударКиевполиция
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