У Харкові вже 3 загиблих та 60 поранених, під завалами ще може бути 1 людина

Помер ще один поранений внаслідок російського удару по Харкову уночі 11 червня, таким чином кількість жертв цієї атаки зросла до трьох; під завалами ще може бути 1 людина.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram

Пряма мова очільника області: "Зросла кількість загиблих внаслідок нічної атаки на Харків. Щойно в опіковій реанімації помер 65-річний чоловік, який був госпіталізований у вкрай важкому стані з глибокими обширними опіками".

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Деталі: Також Синєгубов повідомив, що у Харкові уже 60 постраждалих, серед яких 9 дітей віком від 2 до 15 років.

Доповнено: Пізніше голова ОВА додав, що одна постраждала жінка перебуває у лікарні у вкрай важкому стані. Стан решти постраждалих – задовільний.



"Всього госпіталізовані 11 людей, серед них – троє дітей віком 2, 13 і 15 років. Їх стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу", – повідомив Синєгубов.

Він також підкреслив, що під завалами за однією з адрес влучання ворожих БпЛА ще може перебувати літня жінка.



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