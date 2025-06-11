В Харькове уже 3 погибших и 60 раненых

Умер еще один раненый в результате российской атаки на Харьков ночью 11 июня, таким образом количество жертв этой атаки возросло до трех.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь главы области: "Возросло количество погибших в результате ночной атаки на Харьков. Только что в ожоговой реанимации умер 65-летний мужчина, который был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с глубокими обширными ожогами".

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Детали: Также Синегубов сообщил, что в Харькове уже 60 пострадавших, среди которых 9 детей в возрасте от 2 до 15 лет.

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