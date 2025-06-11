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В Харькове уже 3 погибших и 60 раненых

Ирина БалачукСреда, 11 июня 2025, 09:35
В Харькове уже 3 погибших и 60 раненых
Последствия российской атаки в Харькове. Фото из Telegram Синегубова

Умер еще один раненый в результате российской атаки на Харьков ночью 11 июня, таким образом количество жертв этой атаки возросло до трех.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь главы области: "Возросло количество погибших в результате ночной атаки на Харьков. Только что в ожоговой реанимации умер 65-летний мужчина, который был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с глубокими обширными ожогами".

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Детали: Также Синегубов сообщил, что в Харькове уже 60 пострадавших, среди которых 9 детей в возрасте от 2 до 15 лет.

Предыстория: 

  • В ночь на 11 июня российские войска атаковали Харьков 17-ю ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате массированной атаки по Слободскому и Основянскому районам погибли 2 человека, повреждены жилые дома, троллейбусы, детские площадки и предприятия.

Харьковвойнажертвы
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