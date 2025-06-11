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Росіяни вдарили по Харкову дроном "Молнія"

Анастасія ПроцСереда, 11 червня 2025, 09:42
Росіяни вдарили по Харкову дроном Молнія
Ілюстративне фото: Getty Images

Російські війська вдарили по Шевченківському району Харкова безпілотником "Молнія". 

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов

Пряма мова: "Маємо приліт БПЛА типу "Молнія" у Шевченківському районі".

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Деталі: Мер міста зазначив, що наразі наслідки удару уточнюються.

Що передувало:

  • У ніч на 11 червня російські війська атакували Харків 17-ма ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок масованої атаки по Слобідському та Основʼянському районах загинули двоє людей, ще 60 – отримали поранення, зокрема 9 дітей. Пошкоджено житлові будинки, тролейбуси, дитячі майданчики та підприємства.

Харківбезпілотники
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