Росіяни вдарили по Харкову дроном "Молнія"
Середа, 11 червня 2025, 09:42
Російські війська вдарили по Шевченківському району Харкова безпілотником "Молнія".
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов
Пряма мова: "Маємо приліт БПЛА типу "Молнія" у Шевченківському районі".
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Деталі: Мер міста зазначив, що наразі наслідки удару уточнюються.
Що передувало:
- У ніч на 11 червня російські війська атакували Харків 17-ма ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок масованої атаки по Слобідському та Основʼянському районах загинули двоє людей, ще 60 – отримали поранення, зокрема 9 дітей. Пошкоджено житлові будинки, тролейбуси, дитячі майданчики та підприємства.