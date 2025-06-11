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Россияне ударили по Харькову дроном "Молния"

Анастасия ПроцСреда, 11 июня 2025, 09:42
Россияне ударили по Харькову дроном Молния
Иллюстративное фото: Getty Images

Российские войска ударили по Шевченковскому району Харькова беспилотником "Молния".

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов

Прямая речь: "Есть прилет БПЛА типа "Молния" в Шевченковском районе".

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Детали: Мэр города отметил, что сейчас последствия удара уточняются.

Что предшествовало:

  • В ночь на 11 июня российские войска атаковали Харьков 17-ю ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате массированной атаки по Слободскому и Основянскому районам погибли два человека, еще 60 - получили ранения, в том числе 9 детей. Повреждены жилые дома, троллейбусы, детские площадки и предприятия.

Харьковбеспилотники
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