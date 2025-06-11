Генштаб підтвердив ураження порохового заводу в російському Тамбові, ще атаковано два склади

В ніч на 11 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по низці важливих об’єктів російського агресора.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Зазначається, що спецоперація проводилась в рамках зниження спроможностей противника з виготовлення вибухових матеріалів та використання боєприпасів.

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Так зафіксовано ураження потужностей ФКП "Тамбовский пороховой завод" та горіння на його території. Це один з основних об’єктів воєнно-промислового комплексу РФ, що задіяний у збройній агресії проти України. Там виробляються порохи для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем, а також колоксилін, що застосовується у створенні різних вибухових речовин.

Окрім того, зафіксовано вибухи у районах складу боєкомплекту 106 повітряно-десантної дивізії у Курській області та складу аеродрому "Бутурліновка" у Воронезькій області РФ.

Результати вогневого ураження уточнюються.

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Дослівно: "Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України".

Що передувало: В ніч проти 11 червня українські безпілотники атакували Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області РФ. Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи.