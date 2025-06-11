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Дрони атакували Тамбовський пороховий завод у Росії

Іван Д'яконовСереда, 11 червня 2025, 05:48
Дрони атакували Тамбовський пороховий завод у Росії
скриншот з відео

У ніч проти 11 червня українські безпілотники атакували Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області РФ. Місцеві жителі повідомляють про численні вибухи.

Джерело: російські Telegram-канали

Деталі: За повідомленнями місцевих жителів, у небі над Котовськом пролунало щонайменше 15 вибухів. У місті лунали сирени повітряної тривоги.

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Оновлено: Зранку т.в.о губернатора Тамбовської області Росії Євгеній Пєрвишов підтвердив атаку БпЛА на Котовськ.

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Пєрвишов заявив, що "в результаті падіння одного зі збитих БПЛА виникло загоряння", яке було ліквідовано пожежними підрозділами. За його словами, минулося без постраждалих.

За даними Міноборони РФ, протягом ночі російська ППО перехопила 32 українських безпілотники, зокрема 5 – над територією Тамбовської області

Довідково: Тамбовський пороховий завод – одне з найбільших підприємств, яке спеціалізується на виробництві боєприпасів і пороху для стрілецької зброї, артилерійських систем, гранатометів, мінометів і танкових снарядів. Завод також виготовляє компоненти вибухових речовин, зокрема нітроцелюлозу та колоксилін. З березня 2023 року підприємство перебуває під санкціями.

Передісторія: 

  • Завод не вперше був атакований українськими безпілотниками. Дрони завдавали ударів по підприємству у січні 2025 року, у липні 2024 року і в листопаді 2023 року.

Росіябезпілотникивибух
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