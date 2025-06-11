Дрони атакували Тамбовський пороховий завод у Росії

У ніч проти 11 червня українські безпілотники атакували Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області РФ. Місцеві жителі повідомляють про численні вибухи.

Джерело: російські Telegram-канали

Деталі: За повідомленнями місцевих жителів, у небі над Котовськом пролунало щонайменше 15 вибухів. У місті лунали сирени повітряної тривоги.

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Дрони атакували Тамбовський пороховий завод у Росіїhttps://t.co/0NQocMJYOw pic.twitter.com/CvbUa4SeEi — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 11, 2025

Оновлено: Зранку т.в.о губернатора Тамбовської області Росії Євгеній Пєрвишов підтвердив атаку БпЛА на Котовськ.

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Пєрвишов заявив, що "в результаті падіння одного зі збитих БПЛА виникло загоряння", яке було ліквідовано пожежними підрозділами. За його словами, минулося без постраждалих.

За даними Міноборони РФ, протягом ночі російська ППО перехопила 32 українських безпілотники, зокрема 5 – над територією Тамбовської області

Довідково: Тамбовський пороховий завод – одне з найбільших підприємств, яке спеціалізується на виробництві боєприпасів і пороху для стрілецької зброї, артилерійських систем, гранатометів, мінометів і танкових снарядів. Завод також виготовляє компоненти вибухових речовин, зокрема нітроцелюлозу та колоксилін. З березня 2023 року підприємство перебуває під санкціями.

Передісторія: