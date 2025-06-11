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Генштаб подтвердил поражение порохового завода в российском Тамбове, еще атакованы два склада

Валентина РоманенкоСреда, 11 июня 2025, 17:53
Генштаб подтвердил поражение порохового завода в российском Тамбове, еще атакованы два склада
иллюстрация Генштаба ВСУ

В ночь на 11 июня подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Отмечается, что спецоперация проводилась в рамках снижения возможностей противника по изготовлению взрывчатых материалов и использованию боеприпасов.

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Так зафиксировано поражение мощностей ФКП "Тамбовский пороховой завод" и горение на его территории. Это один из основных объектов военно-промышленного комплекса РФ, задействованный в вооруженной агрессии против Украины. Там производится порох для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем, а также колоксилин, который применяется в создании различных взрывчатых веществ.

Кроме того, зафиксированы взрывы в районах склада боекомплекта 106 воздушно-десантной дивизии в Курской области и склада аэродрома "Бутурлиновка" в Воронежской области РФ.

Результаты огневого поражения уточняются.

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Дословно: "Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины".

Что предшествовало: В ночь на 11 июня украинские беспилотники атаковали Тамбовский пороховой завод в городе Котовск Тамбовской области РФ. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах. 

беспилотникиГенштаб
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