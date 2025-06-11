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Внаслідок нічної атаки РФ по Харкову зросла кількість загиблих

Тетяна ОлійникСереда, 11 червня 2025, 19:23
Внаслідок нічної атаки РФ по Харкову зросла кількість загиблих
Фото - дснс харківщини

Внаслідок російської атаки по Харкову вночі 11 червня зросла кількість загиблих до 4.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "У лікарні померла 59-річна жінка, яка була госпіталізована у важкому стані. Сьогодні вранці також у лікарні помер її чоловік".

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Деталі: Крім того, він повідомив, що рятувальники виявили тіло ще однієї загиблої жінки на території цивільного підприємства в Київському районі Харкова.

Наразі тривають роботи з його деблокування.

Згодом мер Харкова повідомив, що з-під завалів деблокували ще одне тіло жінки. Пошукова операція триває.

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Що передувало:

  • У ніч на 11 червня російські війська атакували Харків 17-ма ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок масованої атаки по Слобідському та Основʼянському районах загинули двоє людей, ще 60 – отримали поранення, зокрема 9 дітей. Пошкоджено житлові будинки, тролейбуси, дитячі майданчики та підприємства.

Харківросійсько-українська війна
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