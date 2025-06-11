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В результате ночной атаки РФ по Харькову возросло количество погибших

Татьяна ОлейникСреда, 11 июня 2025, 19:23
В результате ночной атаки РФ по Харькову возросло количество погибших
Фото - ГСЧС харьковской области

В результате российской атаки по Харькову ночью 11 июня возросло количество погибших до 4.

Источник: председатель ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "В больнице умерла 59-летняя женщина, которая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Сегодня утром также в больнице умер ее муж".

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Детали: Кроме того, он сообщил, что спасатели обнаружили тело еще одной погибшей женщины на территории гражданского предприятия в Киевском районе Харькова.

Сейчас продолжаются работы по его деблокированию.

Впоследствии мэр Харькова сообщил, что из-под завалов деблокировали еще одно тело женщины. Поисковая операция продолжается.

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Что предшествовало:

  • В ночь на 11 июня российские войска атаковали Харьков 17-ю ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате массированной атаки по Слободскому и Основянскому районам погибли два человека, еще 60 - получили ранения, в том числе 9 детей. Повреждены жилые дома, троллейбусы, детские площадки и предприятия.

Харьковроссийско-украинская война
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