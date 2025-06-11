У Києві закінчили ліквідацію наслідків російського обстрілу в ніч на 10 червня
Середа, 11 червня 2025, 21:54
В Оболонському районі Києва рятувальники повністю ліквідували наслідки обстрілу в складських приміщеннях в ніч на 10 червня.
Джерело: ДСНС Києва
Дослівно: "Станом на зараз повністю ліквідовано наслідки обстрілу в складських приміщеннях Оболонського району – останньому осередку після масованої атаки на столицю в ніч на 10 червня".
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Деталі: До ліквідації наслідків у 7 районах столиці було залучено понад 440 рятувальників і понад 100 одиниць техніки, зокрема пожежний катер та робот ДСНС. Також до гасіння пожежі долучалися 2 гелікоптери ГУР.
Що передувало:
- За даними Повітряних сил, Росія в ніч на 10 червня застосувала для атаки 315 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, 2 балістичні ракети KN-23 та 5 крилатих ракет Іскандер-К. Основним напрямком удару цієї ночі став Київ.
- Зазначається, що ППО знищила усі ракети та 213 ворожих БпЛА, ще 64 дрони були локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Водночас зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу в 11 локаціях та падіння уламків у 16 локаціях.