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У Києві закінчили ліквідацію наслідків російського обстрілу в ніч на 10 червня

Тетяна ОлійникСереда, 11 червня 2025, 21:54
У Києві закінчили ліквідацію наслідків російського обстрілу в ніч на 10 червня
Фото - дснс києва

В Оболонському районі Києва рятувальники повністю ліквідували наслідки обстрілу в складських приміщеннях в ніч на 10 червня.

Джерело: ДСНС Києва

Дослівно: "Станом на зараз повністю ліквідовано наслідки обстрілу в складських приміщеннях Оболонського району – останньому осередку після масованої атаки на столицю в ніч на 10 червня".

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Деталі: До ліквідації наслідків у 7 районах столиці було залучено понад 440 рятувальників і понад 100 одиниць техніки, зокрема пожежний катер та робот ДСНС. Також до гасіння пожежі долучалися 2 гелікоптери ГУР.

Що передувало: 

Київобстрілпожежа
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