В Киеве закончили ликвидацию последствий российского обстрела в ночь на 10 июня

В Оболонском районе Киева спасатели полностью ликвидировали последствия обстрела в складских помещениях в ночь на 10 июня.

Источник: ГСЧС Киева

Дословно: "По состоянию на сейчас полностью ликвидированы последствия обстрела в складских помещениях Оболонского района - последнем очаге после массированной атаки на столицу в ночь на 10 июня".

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Детали: К ликвидации последствий в 7 районах столицы было привлечено более 440 спасателей и более 100 единиц техники, в том числе пожарный катер и робот ГСЧС. Также к тушению пожара привлекались 2 вертолета ГУР.

Что предшествовало: