В Киеве закончили ликвидацию последствий российского обстрела в ночь на 10 июня
Среда, 11 июня 2025, 21:54
В Оболонском районе Киева спасатели полностью ликвидировали последствия обстрела в складских помещениях в ночь на 10 июня.
Источник: ГСЧС Киева
Дословно: "По состоянию на сейчас полностью ликвидированы последствия обстрела в складских помещениях Оболонского района - последнем очаге после массированной атаки на столицу в ночь на 10 июня".
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Детали: К ликвидации последствий в 7 районах столицы было привлечено более 440 спасателей и более 100 единиц техники, в том числе пожарный катер и робот ГСЧС. Также к тушению пожара привлекались 2 вертолета ГУР.
Что предшествовало:
- По данным Воздушных сил, Россия в ночь на 10 июня применила для атаки 315 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, 2 баллистические ракеты KN-23 и 5 крылатых ракет Искандер-К. Основным направлением удара этой ночью стал Киев.
- Отмечается, что ПВО уничтожила все ракеты и 213 вражеских БпЛА, еще 64 дрона были локационно потеряны/подавлены РЭБ. В то же время зафиксировано попадание российских средств воздушного нападения в 11 локациях и падение обломков в 16 локациях.