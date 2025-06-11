Путін вирішив "кратно" посилити сухопутні війська

Господар Кремля Володимир Путін доручив своєму військовому командуванню в рази наростити бойові можливості сухопутних військ Росії.

Джерело: заява Путіна на нараді з питань, пов'язаних з новою держпрограмою озброєнь, що транслюється в Telegram кремлівським ресурсом "Смотри"

Пряма мова: "Домінуючою силою при веденні сучасних військових дій будь-якого масштабу та інтенсивності залишаються сухопутні війська. І важливо в найкоротші терміни наростити їх бойові можливості, створити міцний заділ для розвитку, забезпечити розробку перспективних зразків систем озброєння, що володіють найвищими тактико-технічними характеристиками і модернізаційним ресурсом".

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Деталі: Паралельно з цим він доручив розвивати військово-морський флот.

Перед цим Путін заявив, що частка сучасних зразків озброєнь у ядерній тріаді РФ нібито становить 95% і що це найвищий показник у світі, доручивши приділяти особливу увагу ядерній зброї як гарантії суверенітету Росії у новій держпрограмі озброєнь РФ, розрахованій на 2027-2036 роки.