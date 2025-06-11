Путин решил "кратно" усилить сухопутные войска

Хозяин Кремля Владимир Путин поручил своему военному командованию в разы нарастить боевые возможности сухопутных войск России.

Источник: заявление Путина на совещании по вопросам, связанным с новой госпрограммой вооружений, транслируемое в Telegram кремлевским ресурсом "Смотри"

Прямая речь: "Доминирующей силой при ведении современных военных действий любого масштаба и интенсивности остаются сухопутные войска. И важно в кратчайшие сроки нарастить их боевые возможности, создать прочный задел для развития, обеспечить разработку перспективных образцов систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом".

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Детали: Параллельно с этим он поручил развивать военно-морской флот.

Перед этим Путин заявил, что доля современных образцов вооружений в ядерной триаде РФ якобы составляет 95% и что это самый высокий показатель в мире, поручив уделять особое внимание ядерному оружию как гарантии суверенитета России в новой госпрограмме вооружений РФ, рассчитанной на 2027-2036 годы.