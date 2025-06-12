ЄС пропонує санкції проти двох китайських банків за торгівлю з Росією – Bloomberg

За даними Bloomberg, Європейський Союз запропонував запровадити санкції щодо двох невеликих китайських банків за допомогу Росії обходити чинні торговельні обмеження ЄС.

Джерело: документи, з якими ознайомилося агентство Bloomberg

Деталі: Відповідно до запропонованих санкцій, фінансовим установам ЄС буде заборонено проводити будь-які операції з двома регіональними банками, які розташовані поблизу кордону Китаю з Росією.

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Bloomberg не називає ці банки, оскільки санкції ще не були офіційно оприлюднені.

В одному з документів зазначається, що банки будуть додані до списку фінансових установ, які, як стверджується, допомагали Москві "шляхом обробки транзакцій або надання експортного фінансування для торгових операцій" в обхід санкцій ЄС.

Деякі банки зі списку також надавали "послуги з обігу криптоактивів", які допомагають Росії ухилятися від санкцій.

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Видання зазначає, що представник Європейської комісії відмовився коментувати зміст документів.

Крім того, до нового пакету можуть потрапити кілька китайських компаній, що вже перебувають під санкціями ЄС.

Китай позиціонує себе як "нейтральну сторону" в повномасштабній війні РФ проти України, незважаючи на критику з боку західних країн, що його тісні зв'язки з Росією надають Москві вирішальну економічну і дипломатичну підтримку.

Як повідомляла "Європейська правда", у проєкт 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії увійшла пропозиція зниження верхньої межі ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель.

Варто зауважити, що Україна закликала Європейський Союз знизити максимальну ціну на російську нафту до 30 доларів за барель.

У Євросоюзі допустили, що навіть якщо Сполучені Штати не погодяться на подальше зниження цінової стелі на російську нафту, ЄС може це зробити самостійно.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз до більш рішучих санкцій проти Росії, коментуючи оголошення проєкту 18-го санкційного пакета.