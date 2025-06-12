ЕС предлагает санкции против двух китайских банков за торговлю с Россией – Bloomberg

По данным Bloomberg, Европейский Союз предложил ввести санкции в отношении двух небольших китайских банков за помощь России обходить действующие торговые ограничения ЕС.

Источник: документы, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg

Детали: Согласно предложенным санкциям, финансовым учреждениям ЕС будет запрещено проводить любые операции с двумя региональными банками, которые расположены вблизи границы Китая с Россией.

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Bloomberg не называет эти банки, поскольку санкции еще не были официально обнародованы.

В одном из документов отмечается, что банки будут добавлены в список финансовых учреждений, которые, как утверждается, помогали Москве "путем обработки транзакций или предоставления экспортного финансирования для торговых операций" в обход санкций ЕС.

Некоторые банки из списка также предоставляли "услуги по обращению криптоактивов", которые помогают России уклоняться от санкций.

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Издание отмечает, что представитель Европейской комиссии отказался комментировать содержание документов.

Кроме того, в новый пакет могут попасть несколько китайских компаний, уже находящихся под санкциями ЕС.

Китай позиционирует себя как "нейтральную сторону" в полномасштабной войне РФ против Украины, несмотря на критику со стороны западных стран, что его тесные связи с Россией оказывают Москве решающую экономическую и дипломатическую поддержку.

Как сообщала "Европейская правда", в проект 18-го пакета санкций ЕС против России вошло предложение снижения верхнего предела цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

Стоит отметить, что Украина призвала Европейский Союз снизить максимальную цену на российскую нефть до 30 долларов за баррель.

В Евросоюзе допустили, что даже если Соединенные Штаты не согласятся на дальнейшее снижение ценового потолка на российскую нефть, ЕС может сделать это самостоятельно.

Напомним: Президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз к более решительным санкциям против России, комментируя объявление проекта 18-го санкционного пакета.