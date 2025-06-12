ЕС предлагает санкции против двух китайских банков за торговлю с Россией – Bloomberg
По данным Bloomberg, Европейский Союз предложил ввести санкции в отношении двух небольших китайских банков за помощь России обходить действующие торговые ограничения ЕС.
Источник: документы, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg
Детали: Согласно предложенным санкциям, финансовым учреждениям ЕС будет запрещено проводить любые операции с двумя региональными банками, которые расположены вблизи границы Китая с Россией.
Bloomberg не называет эти банки, поскольку санкции еще не были официально обнародованы.
В одном из документов отмечается, что банки будут добавлены в список финансовых учреждений, которые, как утверждается, помогали Москве "путем обработки транзакций или предоставления экспортного финансирования для торговых операций" в обход санкций ЕС.
Некоторые банки из списка также предоставляли "услуги по обращению криптоактивов", которые помогают России уклоняться от санкций.
Издание отмечает, что представитель Европейской комиссии отказался комментировать содержание документов.
Кроме того, в новый пакет могут попасть несколько китайских компаний, уже находящихся под санкциями ЕС.
Китай позиционирует себя как "нейтральную сторону" в полномасштабной войне РФ против Украины, несмотря на критику со стороны западных стран, что его тесные связи с Россией оказывают Москве решающую экономическую и дипломатическую поддержку.
Как сообщала "Европейская правда", в проект 18-го пакета санкций ЕС против России вошло предложение снижения верхнего предела цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.
Стоит отметить, что Украина призвала Европейский Союз снизить максимальную цену на российскую нефть до 30 долларов за баррель.
В Евросоюзе допустили, что даже если Соединенные Штаты не согласятся на дальнейшее снижение ценового потолка на российскую нефть, ЕС может сделать это самостоятельно.
Напомним: Президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз к более решительным санкциям против России, комментируя объявление проекта 18-го санкционного пакета.