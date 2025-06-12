Обстрел Сум 3 июня Россия осуществила из установки "Град" – УП

По данным источников "Украинской правды", 3-го июня россияне нанесли удар по Сумах из реактивной системы залпового огня калибра 122 мм БМ-21 "Град", рабочая дальность которого составляет до 40 километров.

Источник: материал УП "Вы наступаете на Теткино? Мы наступаем на грабли". Что происходит на Сумщине, по которой движется российская армия

Детали: Утром 3 июня российская армия попала в машины, стоявшие на светофоре в центре Сум, и убила трех человек. Еще трое жертв обстрела – 17-летний подросток, 86-летняя женщина и 43-летний мужчина – умерли в больнице. Дочь последнего, 7-летнюю Машу с осколком в легком, перевезли в "Охматдет" в Киеве.

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Местные медиа, ОВА, а впоследствии и президент в первые часы после обстрела сообщили, что, предварительно, россияне обстреляли город из реактивной артиллерии дальнего действия. В соцсетях сумчане, а также журналисты предполагали, что речь идет о чем-то вроде российского РСЗО "Торнадо", которая может стрелять на 120 километров. Мол, никакой новой угрозы для города не появилось – не стоит нагнетать ситуацию.

Но, вероятно, это не так, говорится в публикации "Украинской правды".

Как сообщили УП источники в одном из правоохранительных органов, а впоследствии подтвердили в Офисе генпрокурора, по предварительной информации, 3-го июня россияне нанесли удар по Сумах не из "Торнадо", а из БМ-21 "Град", рабочая дальность которого 20, а в некоторых случаях 40 километров.

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РСЗО БМ-21 "Град-М" иллюстрационное фото с российских сайтов

Оккупанты применили по центру города 122-миллиметровый реактивный снаряд повышенной дальности – 9М521. Это неуправляемая, неточная ракета с осколочно-фугасной частью, которую используют для работы по открытой и укрытой пехоте, небронированной и легкобронированной технике и тому подобное. Ее заряжают в "Град" или в "Торнадо-Г", который является модернизированным "Градом". За один раз "Град" выпускает до 40 ракет, в каждой из которых примерно тысяча первичных осколков. Максимальная дальность полета такой ракеты – 40 километров.

По данным источников УП в правоохранительных органах, удар "Градом" был нанесен с территории России (это еще раз подтверждает, что в захваченных россиянами селах на Сумщине нет тяжелой техники, артиллерии, РСЗО и т.д.). Если отмерить по карте 30-40 километров от точки прилета в Сумах, получается, что российский "Град" стрелял или с севера – района российских сел Синяк, Кульбаки, Новоивановка, или с востока – района Гуева, Горнали.

Дословно: "Что мы хотим этим сказать? Россияне смогли себе позволить подсунуть установку "Град" почти под границу и открыть из нее огонь, а украинские подразделения не успели ее обнаружить или по ней отработать. И да, это совсем другой уровень риска для самих Сум.

С другой стороны: прилеты РСЗО по Сумах пока не стали массовыми, поэтому, вероятно, обстрел 3-го июня пока можно назвать очередным способом запугивания гражданского населения и попыткой склонить Украину к компромиссам на переговорах. Мол, мы уже и в Сумах добиваем из РСЗО, вы рискуете потерять больше, если не согласитесь на наши условия.

Впрочем, даже самые массовые и болезненные удары России по Сумам, Киеву или любому другому городу пока не раздвигают "красные линии" Украины. Они лишь заставляют украинцев бороться за свои города еще сильнее".

Подробнее о том, что происходило на Сумщине после выхода Сил обороны с Курщины, какова сейчас ситуация на захваченном противником участке у границы, и как приближение линии боевого соприкосновения сказывается на самих Сумах, читайте в материале УП.