Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обстрел Сум 3 июня Россия осуществила из установки "Град" – УП

Ольга Кириленко, Валентина РоманенкоЧетверг, 12 июня 2025, 10:13
Обстрел Сум 3 июня Россия осуществила из установки Град – УП
иллюстрация Сумской ОВА

По данным источников "Украинской правды", 3-го июня россияне нанесли удар по Сумах из реактивной системы залпового огня калибра 122 мм БМ-21 "Град", рабочая дальность которого составляет до 40 километров.

Источник: материал УП "Вы наступаете на Теткино? Мы наступаем на грабли". Что происходит на Сумщине, по которой движется российская армия

Детали: Утром 3 июня российская армия попала в машины, стоявшие на светофоре в центре Сум, и убила трех человек. Еще трое жертв обстрела – 17-летний подросток, 86-летняя женщина и 43-летний мужчина – умерли в больнице. Дочь последнего, 7-летнюю Машу с осколком в легком, перевезли в "Охматдет" в Киеве.

Реклама:

Местные медиа, ОВА, а впоследствии и президент в первые часы после обстрела сообщили, что, предварительно, россияне обстреляли город из реактивной артиллерии дальнего действия. В соцсетях сумчане, а также журналисты предполагали, что речь идет о чем-то вроде российского РСЗО "Торнадо", которая может стрелять на 120 километров. Мол, никакой новой угрозы для города не появилось – не стоит нагнетать ситуацию.

Но, вероятно, это не так, говорится в публикации "Украинской правды".

Как сообщили УП источники в одном из правоохранительных органов, а впоследствии подтвердили в Офисе генпрокурора, по предварительной информации, 3-го июня россияне нанесли удар по Сумах не из "Торнадо", а из БМ-21 "Град", рабочая дальность которого 20, а в некоторых случаях 40 километров.

РЕКЛАМА:
 

РСЗО БМ-21 "Град-М"

иллюстрационное фото с российских сайтов

Оккупанты применили по центру города 122-миллиметровый реактивный снаряд повышенной дальности – 9М521. Это неуправляемая, неточная ракета с осколочно-фугасной частью, которую используют для работы по открытой и укрытой пехоте, небронированной и легкобронированной технике и тому подобное. Ее заряжают в "Град" или в "Торнадо-Г", который является модернизированным "Градом". За один раз "Град" выпускает до 40 ракет, в каждой из которых примерно тысяча первичных осколков. Максимальная дальность полета такой ракеты – 40 километров.

По данным источников УП в правоохранительных органах, удар "Градом" был нанесен с территории России (это еще раз подтверждает, что в захваченных россиянами селах на Сумщине нет тяжелой техники, артиллерии, РСЗО и т.д.). Если отмерить по карте 30-40 километров от точки прилета в Сумах, получается, что российский "Град" стрелял или с севера – района российских сел Синяк, Кульбаки, Новоивановка, или с востока – района Гуева, Горнали.

 

Дословно: "Что мы хотим этим сказать? Россияне смогли себе позволить подсунуть установку "Град" почти под границу и открыть из нее огонь, а украинские подразделения не успели ее обнаружить или по ней отработать. И да, это совсем другой уровень риска для самих Сум.

С другой стороны: прилеты РСЗО по Сумах пока не стали массовыми, поэтому, вероятно, обстрел 3-го июня пока можно назвать очередным способом запугивания гражданского населения и попыткой склонить Украину к компромиссам на переговорах. Мол, мы уже и в Сумах добиваем из РСЗО, вы рискуете потерять больше, если не согласитесь на наши условия.

 Впрочем, даже самые массовые и болезненные удары России по Сумам, Киеву или любому другому городу пока не раздвигают "красные линии" Украины. Они лишь заставляют украинцев бороться за свои города еще сильнее".

Подробнее о том, что происходило на Сумщине после выхода Сил обороны с Курщины, какова сейчас ситуация на захваченном противником участке у границы, и как приближение линии боевого соприкосновения сказывается на самих Сумах, читайте в материале УП.

Сумывойнавоенные преступленияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Дроны поразили завод плат «Резонит» в Московской области – Генштаб
В ГУР рассказали, как Россия формирует лояльную к Кремлю африканскую элиту
Писториус прибыл в Киев, чтобы обсудить поддержку ВСУ
Рубио поздравил россиян с днем РФ: "США поддерживают ваши устремления к светлому будущему"
обновлено, фото, видеоВраг в очередной раз атаковал Харьков: 15 пострадавших, среди них – дети
Президент Сербии похвастался, что не подписал декларацию саммита в Одессе и поэтому "не предал" Россию
Все новости...
Сумы
"Вы наступаете на Тёткино? Мы наступаем на грабли". Что происходит на Сумщине, по которой движется российская армия
В Сумах умер раненый подросток: он пострадал от атаки 3 июня
Оснований для эвакуации из Сум сейчас нет – глава ОГА
Последние новости
10:53
боксУсик сохраняет первую позицию в престижном рейтинге P4P от The Ring
10:49
Облил растворителем и поджег: на Буковине мужчина получил приговор из-за насилия над женой
10:46
Почти все французские министры задекларировали миллионные состояния
10:44
УП: Наступление РФ на Сумщине продолжается с февраля – оборону оставили без сильных подразделений
10:15
Трамп готов возобновить диалог с КНДР, но сигналов от Ким Чен Ына нет – Белый дом
10:13
Обстрел Сум 3 июня Россия осуществила из установки "Град" – УП
10:13
фото Удар россиян по Харькову 7 июня: количество жертв возросло до 4
10:02
В Украине импорт высокооктанового бензина установил исторический рекорд в Украине
10:01
Греция предлагает создать транспортный коридор от своего порта до Одессы, привлекая средства ЕС
09:49
Дроны поразили завод плат «Резонит» в Московской области – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: