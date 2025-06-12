Росіяни за добу убили 2 цивільних на Донеччині і ще 6 поранили

Внаслідок масованих обстрілів населених пунктів Донеччини 11 червня загинули щонайменше двоє людей, ще шестеро отримали поранення.

Джерело: Національна поліція України

Деталі: Повідомляється, що російська армія скинула авіабомбу на Торецьке Покровського району – загинула цивільна особа. У селі Райське внаслідок атаки двох ворожих безпілотників також загинула людина.

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фото: Національна поліція України

По двоє цивільних зазнали поранень у Мирнограді та Покровську. Ще одного пораненого зафіксували в Краматорську, куди прилетіли два дрони. Костянтинівку обстрілювали дронами та артилерією – також є поранений.

Комбінованого удару артилерією та БпЛА зазнало місто Родинське. Там окупанти пошкодили будівлю ДСНС.

фото: Національна поліція України

Загалом загарбники понівечили 32 цивільних об’єктів, серед них – 13 житлових будинків.

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Поліція разом з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни).

Що передувало: