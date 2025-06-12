Росіяни за добу убили 2 цивільних на Донеччині і ще 6 поранили
Внаслідок масованих обстрілів населених пунктів Донеччини 11 червня загинули щонайменше двоє людей, ще шестеро отримали поранення.
Джерело: Національна поліція України
Деталі: Повідомляється, що російська армія скинула авіабомбу на Торецьке Покровського району – загинула цивільна особа. У селі Райське внаслідок атаки двох ворожих безпілотників також загинула людина.
По двоє цивільних зазнали поранень у Мирнограді та Покровську. Ще одного пораненого зафіксували в Краматорську, куди прилетіли два дрони. Костянтинівку обстрілювали дронами та артилерією – також є поранений.
Комбінованого удару артилерією та БпЛА зазнало місто Родинське. Там окупанти пошкодили будівлю ДСНС.
Загалом загарбники понівечили 32 цивільних об’єктів, серед них – 13 житлових будинків.
Поліція разом з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни).
Що передувало:
- Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін раніше повідомив, що в селі Райське внаслідок удару російського дрона загинула людина.