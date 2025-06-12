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Россияне за сутки убили 2 гражданских в Донецкой области и еще 6 ранили

Анастасия ПроцЧетверг, 12 июня 2025, 11:49
Россияне за сутки убили 2 гражданских в Донецкой области и еще 6 ранили
фото: Национальная полиция Украины 

В результате массированных обстрелов населенных пунктов Донецкой области 11 июня погибли по меньшей мере два человека, еще шестеро получили ранения.

Источник: Национальная полиция Украины 

Детали: Сообщается, что российская армия сбросила авиабомбу на Торецкое Покровского района – погиб гражданский человек. В селе Райское в результате атаки двух вражеских беспилотников также погиб человек.

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фото: Национальная полиция Украины 

По двое гражданских получили ранения в Мирнограде и Покровске. Еще одного раненого зафиксировали в Краматорске, куда прилетели два дрона. Константиновку обстреливали дронами и артиллерией – также есть раненый.

Комбинированному удару артиллерией и БпЛА подвергся город Родинское. Там оккупанты повредили здание ГСЧС.

 
фото: Национальная полиция Украины 

В общем захватчики изуродовали 32 гражданских объекта, среди них – 13 жилых домов.

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Полиция вместе с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

Что предшествовало:

  • Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин ранее сообщил, что в селе Райское в результате удара российского дрона погиб человек.

Донецкая областьобстрелжертвы
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