Россияне за сутки убили 2 гражданских в Донецкой области и еще 6 ранили
В результате массированных обстрелов населенных пунктов Донецкой области 11 июня погибли по меньшей мере два человека, еще шестеро получили ранения.
Источник: Национальная полиция Украины
Детали: Сообщается, что российская армия сбросила авиабомбу на Торецкое Покровского района – погиб гражданский человек. В селе Райское в результате атаки двух вражеских беспилотников также погиб человек.
По двое гражданских получили ранения в Мирнограде и Покровске. Еще одного раненого зафиксировали в Краматорске, куда прилетели два дрона. Константиновку обстреливали дронами и артиллерией – также есть раненый.
Комбинированному удару артиллерией и БпЛА подвергся город Родинское. Там оккупанты повредили здание ГСЧС.
В общем захватчики изуродовали 32 гражданских объекта, среди них – 13 жилых домов.
Полиция вместе с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).
Что предшествовало:
- Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин ранее сообщил, что в селе Райское в результате удара российского дрона погиб человек.