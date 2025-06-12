Життя людини не має цінності для Путіна – прем'єр Естонії про втрати РФ

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Фото з його сторінки у мережі Х

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал прокоментував дані українського Генштабу ЗСУ про те, що втрати Росії у війні перевищили мільйон осіб.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост естонського прем’єра в Х

Пряма мова Міхала: "Життя людини не має цінності для Путіна. З 24 лютого 2022 року втрати Росії перевищили один мільйон осіб. Путін відкидає будь-які реальні зусилля щодо досягнення миру і лише робить вигляд, що готовий до переговорів".

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Деталі: Естонський прем’єр наголосив, що потрібно продовжувати тиск на Росію, бо це "єдиний шлях до справедливого і сталого миру".

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