Життя людини не має цінності для Путіна – прем'єр Естонії про втрати РФ
Четвер, 12 червня 2025, 12:34
Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал прокоментував дані українського Генштабу ЗСУ про те, що втрати Росії у війні перевищили мільйон осіб.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост естонського прем’єра в Х
Пряма мова Міхала: "Життя людини не має цінності для Путіна. З 24 лютого 2022 року втрати Росії перевищили один мільйон осіб. Путін відкидає будь-які реальні зусилля щодо досягнення миру і лише робить вигляд, що готовий до переговорів".
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Деталі: Естонський прем’єр наголосив, що потрібно продовжувати тиск на Росію, бо це "єдиний шлях до справедливого і сталого миру".
Передісторія:
- Британська розвідка у свіжому огляді зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року Росія втратила близько мільйона військових загиблими та пораненими.
- Раніше британська розвідка припустила, що Росія у 2025 році може зазнати рекордних втрат у війні проти України.