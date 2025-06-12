Жизнь человека не имеет ценности для Путина – премьер Эстонии о потерях РФ

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Фото с его страницы в сети Х

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал прокомментировал данные украинского Генштаба ВСУ о том, что потери России в войне превысили миллион человек.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост эстонского премьера в Х

Прямая речь Михала: "Жизнь человека не имеет ценности для Путина. С 24 февраля 2022 года потери России превысили один миллион человек. Путин отвергает какие-либо реальные усилия по достижению мира и только делает вид, что готов к переговорам".

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Детали: Эстонский премьер подчеркнул, что нужно продолжать давление на Россию, потому что это "единственный путь к справедливому и устойчивому миру".

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