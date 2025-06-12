Жизнь человека не имеет ценности для Путина – премьер Эстонии о потерях РФ
Четверг, 12 июня 2025, 12:34
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал прокомментировал данные украинского Генштаба ВСУ о том, что потери России в войне превысили миллион человек.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост эстонского премьера в Х
Прямая речь Михала: "Жизнь человека не имеет ценности для Путина. С 24 февраля 2022 года потери России превысили один миллион человек. Путин отвергает какие-либо реальные усилия по достижению мира и только делает вид, что готов к переговорам".
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Детали: Эстонский премьер подчеркнул, что нужно продолжать давление на Россию, потому что это "единственный путь к справедливому и устойчивому миру".
Предыстория:
- Британская разведка в свежем обзоре отметила, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия потеряла около миллиона военных погибшими и ранеными.
- Ранее британская разведка предположила, что Россия в 2025 году может понести рекордные потери в войне против Украины.