УП: Оптоволоконні дрони РФ поки не загрожують Сумам – дальності не вистачає

Російські FPV-дрони, які працюють на оптоволоконному зв’язку, наразі не становлять реальної загрози для мешканців Сум.

Джерело: матеріал УП "Ви наступаєте на Тьоткіно? Ми наступаємо на граблі". Що відбувається на Сумщині, якою рухається російська армія

Деталі: Зазначається, що робоча дальність таких дронів складає близько 15 кілометрів, тоді як відстань від крайніх російських позицій до Сум щонайменше 18–20 кілометрів. До того ж, точка зльоту дрона ніколи не розташовується безпосередньо на лінії фронту – зазвичай вона на 5 км глибше.

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"Усі міряють від сірої зони або від краю захопленої ділянки і кажуть – 20–25 кілометрів до Сум! Але, по-перше, точка зльоту знаходиться мінімум за 5 кілометрів від лінії бойового зіткнення, тож якщо росіяни за 20–25 кілометрів від Сум, то дрон – за всі 35 кілометрів", – пояснює головний сержант одного з підрозділів БПЛА, що працює на Сумщині.

За його словами, ефективність таких дронів різко падає з відстанню: що далі він летить, то менше корисного навантаження здатен нести. На таку відстань він може донести хіба гранату F-1, якої недостатньо для значних уражень. Тож сенсу в такій атаці по тиловому місту, як-от Суми, немає.

"Тому витрачати оптоволоконний дрон, щоб злякати якогось цивіла в тилу, немає жодного сенсу", – підсумовує військовий.

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Тим часом у російських телеграм-каналах з’являється інформація, що РФ нібито готує оптоволоконні FPV-дрони із дальністю до 50 км. Якщо ця технологія справді буде впроваджена, ситуація навколо Сум може змінитися. Але, як зазначає УП, на її реалізацію піде щонайменше кілька місяців.

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