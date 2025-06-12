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УП: Оптоволоконные дроны РФ пока не угрожают Сумам – дальности не хватает

Ольга Кириленко, Анастасия ПроцЧетверг, 12 июня 2025, 12:48
УП: Оптоволоконные дроны РФ пока не угрожают Сумам – дальности не хватает
Иллюстративное фото: Getty Images

Российские FPV-дроны, которые работают на оптоволоконной связи, пока не представляют реальной угрозы для жителей Сум.

Источник: материал УП "Вы наступаете на Теткино? Мы наступаем на грабли". Что происходит на Сумщине, по которой движется российская армия

Детали: Отмечается, что рабочая дальность таких дронов составляет около 15 километров, тогда как расстояние от крайних российских позиций до Сум не менее 18-20 километров. К тому же, точка взлета дрона никогда не располагается непосредственно на линии фронта - обычно она на 5 км глубже.

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"Все меряют от серой зоны или от края захваченного участка и говорят – 20-25 километров до Сум! Но, во-первых, точка взлета находится минимум в 5 километрах от линии боевого соприкосновения, поэтому если россияне в 20-25 километрах от Сум, то дрон - за все 35 километров", – объясняет главный сержант одного из подразделений БПЛА, работающего на Сумщине.

По его словам, эффективность таких дронов резко падает с расстоянием: чем дальше он летит, тем меньше полезной нагрузки способен нести. На такое расстояние он может донести разве что гранату F-1, которой недостаточно для значительных поражений. Поэтому смысла в такой атаке по тыловому городу, например Сумы, нет.

"Поэтому тратить оптоволоконный дрон, чтобы напугать какого-то цивила в тылу, нет никакого смысла", – заключает военный.

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Тем временем в российских телеграм-каналах появляется информация, что РФ якобы готовит оптоволоконные FPV-дроны с дальностью до 50 км. Если эта технология действительно будет внедрена, ситуация вокруг Сум может измениться. Но, как отмечает УП, на ее реализацию уйдет минимум несколько месяцев.

Напомним:

  • В январе аналитики Института изучения войны писали, что Россия увеличивает использование беспилотников, управляемых через волоконно-оптический кабель. Эти дроны позволяют российским войскам эффективно обходить средства радиоэлектронной борьбы Украины.

Сумыбеспилотники
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