УП: Оптоволоконные дроны РФ пока не угрожают Сумам – дальности не хватает
Российские FPV-дроны, которые работают на оптоволоконной связи, пока не представляют реальной угрозы для жителей Сум.
Источник: материал УП "Вы наступаете на Теткино? Мы наступаем на грабли". Что происходит на Сумщине, по которой движется российская армия
Детали: Отмечается, что рабочая дальность таких дронов составляет около 15 километров, тогда как расстояние от крайних российских позиций до Сум не менее 18-20 километров. К тому же, точка взлета дрона никогда не располагается непосредственно на линии фронта - обычно она на 5 км глубже.
"Все меряют от серой зоны или от края захваченного участка и говорят – 20-25 километров до Сум! Но, во-первых, точка взлета находится минимум в 5 километрах от линии боевого соприкосновения, поэтому если россияне в 20-25 километрах от Сум, то дрон - за все 35 километров", – объясняет главный сержант одного из подразделений БПЛА, работающего на Сумщине.
По его словам, эффективность таких дронов резко падает с расстоянием: чем дальше он летит, тем меньше полезной нагрузки способен нести. На такое расстояние он может донести разве что гранату F-1, которой недостаточно для значительных поражений. Поэтому смысла в такой атаке по тыловому городу, например Сумы, нет.
"Поэтому тратить оптоволоконный дрон, чтобы напугать какого-то цивила в тылу, нет никакого смысла", – заключает военный.
Тем временем в российских телеграм-каналах появляется информация, что РФ якобы готовит оптоволоконные FPV-дроны с дальностью до 50 км. Если эта технология действительно будет внедрена, ситуация вокруг Сум может измениться. Но, как отмечает УП, на ее реализацию уйдет минимум несколько месяцев.
Напомним:
- В январе аналитики Института изучения войны писали, что Россия увеличивает использование беспилотников, управляемых через волоконно-оптический кабель. Эти дроны позволяют российским войскам эффективно обходить средства радиоэлектронной борьбы Украины.