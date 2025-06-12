Кабмін дозволив залучати приватні літаки до системи ППО

Кабінет Міністрів на засіданні 11 червня затвердив постанову, якою передбачено використання приватних літаків у системі протиповітряної оборони.

Джерело: Міністерство оборони України

Деталі: Зазначається, що вперше врегульовано правовий механізм залучення приватних літаків до системи ППО.

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Зокрема – процедуру тимчасової реєстрації спрощено, а строки скорочено до 10 днів. Раніше така реєстрація займала від 2 до 6 місяців для суден державної авіації.

Пряма мова Рустема Умєрова: "До сьогодні були відсутні правові підстави для залучення приватних літаків до виконання завдань протиповітряної оборони, попри те, що свідомі громадяни давно пропонують свою техніку та свою участь у відбитті повітряних нападів противника. Цей крок дозволить посилити можливості протиповітряної оборони в умовах зростаючого застосування ворогом ударних БПЛА".

Передісторія:

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