Кабмин разрешил использовать частные самолёты в системе ПВО

Кабинет Министров на заседании 11 июня утвердил постановление, которым предусмотрено использование частных самолётов в системе противовоздушной обороны.

Источник: Министерство обороны Украины

Детали: Отмечается, что впервые урегулирован правовой механизм привлечения частных самолётов к системе ПВО.

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В частности, процедура временной регистрации упрощена, а сроки сокращены до 10 дней. Ранее такая регистрация занимала от 2 до 6 месяцев для воздушных судов государственной авиации.

Прямая речь Рустема Умерова: "До сегодняшнего дня не существовало правовых оснований для привлечения частных самолётов к выполнению задач противовоздушной обороны, несмотря на то, что сознательные граждане давно предлагали свою технику и участие в отражении воздушных атак противника. Этот шаг позволит усилить возможности ПВО в условиях растущего применения врагом ударных БПЛА".

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