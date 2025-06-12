Поліція заявила, що в авіатрощі Boeing 787 в Індії ніхто не вижив
Четвер, 12 червня 2025, 15:28
Комісар поліції індійського міста Ахмадабад Г'янендра Сінгх Малік повідомив, що, схоже, ніхто не вижив з 242 людей в авіатрощі пасажирського літака Boeing 787, який мав летіти до Лондона.
Джерело: CNN з посиланням на AP, BBC
Пряма мова: "Схоже, що в авіакатастрофі ніхто не вижив".
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Деталі: Він додав, що оскільки літак впав у житловому районі з офісами, "деякі місцеві жителі також могли загинути". "Точна кількість жертв встановлюється", - сказав він.
Передісторія:
- 12 червня в аеропорту міста Ахмадабад в Індії розбився пасажирський літак, повідомили телевізійні канали.
- У літаку, який розбився в Індії відразу після зльоту, було понад 50 британців та 7 португальців, літак мав летіти до Лондона, повідомила компанія Air India.