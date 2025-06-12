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Полиция заявила, что в авиакатастрофе Boeing 787 в Индии никто не выжил

Станислав ПогориловЧетверг, 12 июня 2025, 15:28
Полиция заявила, что в авиакатастрофе Boeing 787 в Индии никто не выжил
Фото с Facebook Central Industrial Security Force - CISF

Комиссар полиции индийского города Ахмадабад Гьянендра Сингх Малик сообщил, что, похоже, никто не выжил из 242 человек в авиакатастрофе пассажирского самолета Boeing 787, который должен был лететь в Лондон.

Источник: CNN со ссылкой на AP, BBC

Прямая речь: "Похоже, что в авиакатастрофе никто не выжил".

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Фото с Facebook Central Industrial Security Force - CISF

Детали: Он добавил, что поскольку самолет упал в жилом районе с офисами, "некоторые местные жители также могли погибнуть". "Точное количество жертв устанавливается", - сказал он.

 
Фото с Facebook Central Industrial Security Force - CISF

Предыстория:

  • В аэропорту города Ахмадабад в Индии разбился пассажирский самолет, сообщили в четверг телевизионные каналы.
  • В самолете, который разбился в Индии сразу после взлета, было более 50 британцев и 7 португальцев, самолет должен был лететь в Лондон, сообщила компания Air India.

Индиячрезвычайное происшествиеавиа
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