Полиция заявила, что в авиакатастрофе Boeing 787 в Индии никто не выжил

Комиссар полиции индийского города Ахмадабад Гьянендра Сингх Малик сообщил, что, похоже, никто не выжил из 242 человек в авиакатастрофе пассажирского самолета Boeing 787, который должен был лететь в Лондон.

Источник: CNN со ссылкой на AP, BBC

Прямая речь: "Похоже, что в авиакатастрофе никто не выжил".

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Фото с Facebook Central Industrial Security Force - CISF

Детали: Он добавил, что поскольку самолет упал в жилом районе с офисами, "некоторые местные жители также могли погибнуть". "Точное количество жертв устанавливается", - сказал он.

Фото с Facebook Central Industrial Security Force - CISF

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