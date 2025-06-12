Полиция заявила, что в авиакатастрофе Boeing 787 в Индии никто не выжил
Четверг, 12 июня 2025, 15:28
Комиссар полиции индийского города Ахмадабад Гьянендра Сингх Малик сообщил, что, похоже, никто не выжил из 242 человек в авиакатастрофе пассажирского самолета Boeing 787, который должен был лететь в Лондон.
Источник: CNN со ссылкой на AP, BBC
Прямая речь: "Похоже, что в авиакатастрофе никто не выжил".
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Детали: Он добавил, что поскольку самолет упал в жилом районе с офисами, "некоторые местные жители также могли погибнуть". "Точное количество жертв устанавливается", - сказал он.
Предыстория:
- В аэропорту города Ахмадабад в Индии разбился пассажирский самолет, сообщили в четверг телевизионные каналы.
- В самолете, который разбился в Индии сразу после взлета, было более 50 британцев и 7 португальцев, самолет должен был лететь в Лондон, сообщила компания Air India.