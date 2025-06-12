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Келлог розповів про плани зупинити війну та повернути Росію до "Ліги Націй"

Євген КізіловЧетвер, 12 червня 2025, 18:04
Келлог розповів про плани зупинити війну та повернути Росію до Ліги Націй
фото: Getty Images

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог, залучений до мирного врегулювання, розповів, що в планах зупинити бойові дії по лінії зіткнення і "спробувати повернути росіян до того, що я б назвав Лігою Націй".

Джерело: Келлог у Брюсселі під час форуму Німецького фонду Маршалла, передає "Радіо Свобода"

Деталі: За його словами, після ознайомлення з українськими і російськими вимогами США знають, як "може і має" виглядати повне припинення вогню.

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Пряма мова: "Припинення вогню на місці – тобто на землі, на якій ви фізично перебуваєте… Потім ми хочемо дійти до повернення дітей, полонених, які там перебувають, що зробило би стійке припинення вогню довгостроковим і стійким не лише для українців, а й для Європи. Потім – спробувати повернути росіян до того, що я б назвав Лігою Націй. Тож усі працюють разом… Ви всі можете жити з результатами цього в довгостроковій перспективі".

Нагадаємо: Україна наполягає на безумовному припиненню вогню. Також на цьому наполягають США, які є ініціаторами переговорів між Україною та РФ. Москва на це не погоджується.

Російські державні інформаційні агенції ввечері 2 червня оприлюднили текст російського документа, який містить пропозиції Москви з умовами припинення вогню, Росія, зокрема, пропонує Києву проведення виборів, а потім підписання мирного договору. Росія також вимагає виведення українських військ із Запорізької, Донецької, Луганської і Херсонської областей і міжнародного визнання російськими цих чотирьох регіонів і окупованого ще в 2014 році Криму.

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Також у тексті "меморандуму РФ" міститься вимога нейтралітету України, що передбачає відмову від вступу у військові союзи та заборону на розміщення на території України іноземних формувань. Російська мова, за версією Москви, має в Україні стати офіційною.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 28 травня заявив, що "матиме відповідь за два тижні", чи дійсно російський лідер Путін хоче завершити війну в Україні.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв 3 червня заявив, що метою участі російської делегації у зустрічах з українськими представниками в Стамбулі є забезпечення перемоги Росії, а не досягнення миру у війні з Україною.

СШАросійсько-українська війнаРосія
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