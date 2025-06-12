Келлог рассказал о планах остановить войну и вернуть Россию в "Лигу Наций"

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог, привлеченный к мирному урегулированию, рассказал, что в планах остановить боевые действия по линии соприкосновения и "попытаться вернуть россиян к тому, что я бы назвал Лигой Наций".

Источник: Келлог в Брюсселе во время форума Немецкого фонда Маршалла, передает "Радио Свобода"

Детали: По его словам, после ознакомления с украинскими и российскими требованиями США знают, как "может и должно" выглядеть полное прекращение огня.

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Прямая речь: "Прекращение огня на месте – то есть на земле, на которой вы физически находитесь... Затем мы хотим прийти к возвращению детей, пленных, которые там находятся, что сделало бы устойчивое прекращение огня долгосрочным и устойчивым не только для украинцев, но и для Европы. Затем – попытаться вернуть россиян к тому, что я бы назвал Лигой Наций. Поэтому все работают вместе... Вы все можете жить с результатами этого в долгосрочной перспективе".

Напомним: Украина настаивает на безусловном прекращении огня. Также на этом настаивают США, которые являются инициаторами переговоров между Украиной и РФ. Москва на это не соглашается.

Российские государственные информационные агентства вечером 2 июня обнародовали текст российского документа, содержащего предложения Москвы с условиями прекращения огня. Россия, в частности, предлагает Киеву проведение выборов, а затем подписание мирного договора. Россия также требует вывода украинских войск из Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей и международного признания российскими этих четырех регионов и оккупированного еще в 2014 году Крыма.

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Также в тексте "меморандума РФ" содержится требование нейтралитета Украины, предусматривающее отказ от вступления в военные союзы и запрет на размещение на территории Украины иностранных формирований. Русский язык, по версии Москвы, должен стать в Украине официальным.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 28 мая заявил, что "будет иметь ответ через две недели", действительно ли российский лидер Путин хочет завершить войну в Украине.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 3 июня заявил, что целью участия российской делегации во встречах с украинскими представителями в Стамбуле является обеспечение победы России, а не достижение мира в войне с Украиной.