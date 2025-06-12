ЗМІ: Угорщина розповіла в НАТО свою версію "шпигунського скандалу" з Україною

Розвідувальні служби НАТО отримали від Угорщини звіт про скандал із взаємним викриттям і висланням шпигунів, який спалахнув між нею та Україною у травні.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", про це довідався проєкт VSquare від джерела у секторі національної безпеки Угорщини

Деталі: У звіті до НАТО, за словами джерела VSquare, угорська сторона заявила, що Україна порушила протокол, оприлюднивши інформацію про арешти підозрюваних у шпигунстві замість непублічних дій.

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Тому Будапешт відповів аналогічно, розпорядившись також вислати українських дипломатів за шпигунство та заарештувати українських цивільних людей, які не мають дипломатичного імунітету.

"Не служби національної безпеки самі визнали діяльність України в Угорщині настільки загрозливою, що її потрібно було зупинити, – це була політично мотивована реакція", – пише VSquare.

Крім того, Угорщина у звіті для розвідслужб НАТО порадила звертатися з будь-якими питаннями щодо угорської шпигунської операції в Україні до військової розвідки KNBSZ.

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Зазначимо, що у першому інтервʼю угорському ЗМІ президент України Володимир Зеленський також покладав відповідальність за шпигунські дії Угорщини саме на KNBSZ.

Нагадаємо, викриття агентурної мережі військової розвідки Угорщини на Закарпатті 9 травня призвело до взаємного вислання двох дипломатів з Києва та Будапешта.

Також в Угорщині взяли під варту цивільного чоловіка, якого влада назвала "українським шпигуном".