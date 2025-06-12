Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: Венгрия рассказала в НАТО свою версию "шпионского скандала" с Украиной

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 12 июня 2025, 21:36
СМИ: Венгрия рассказала в НАТО свою версию шпионского скандала с Украиной
фото - getty images

Разведывательные службы НАТО получили от Венгрии отчет о скандале с взаимным разоблачением и высылкой шпионов, который разгорелся между ней и Украиной в мае.

Источник: как сообщает "Европейская правда", об этом узнал проект VSquare от источника в секторе национальной безопасности Венгрии

Детали: В отчете НАТО, по словам источника VSquare, венгерская сторона заявила, что Украина нарушила протокол, обнародовав информацию об арестах подозреваемых в шпионаже вместо непубличных действий.

Реклама:

Поэтому Будапешт ответил аналогично, распорядившись также выслать украинских дипломатов за шпионаж и арестовать украинских гражданских лиц, не имеющих дипломатического иммунитета.

"Не службы национальной безопасности сами признали деятельность Украины в Венгрии настолько угрожающей, что ее нужно было остановить, – это была политически мотивированная реакция", – пишет VSquare.

Кроме того, Венгрия в отчете для разведслужб НАТО посоветовала обращаться с любыми вопросами относительно венгерской шпионской операции в Украине к военной разведке KNBSZ.

РЕКЛАМА:

Отметим, что в первом интервью венгерскому СМИ президент Украины Владимир Зеленский также возложил ответственность за шпионские действия Венгрии именно на KNBSZ.

Напомним, разоблачение агентурной сети военной разведки Венгрии в Закарпатье 9 мая привело к взаимной высылке двух дипломатов из Киева и Будапешта.

Также в Венгрии взяли под стражу гражданского мужчину, которого власти назвали "украинским шпионом".

НАТОВенгрия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Генштаб: На фронте состоялось с начала суток 168 боевых столкновений
фото, видеоНа турецком побережье нашли беспилотник, "похожий на украинский"
СМИ: Венгрия рассказала в НАТО свою версию "шпионского скандала" с Украиной
фотоВ ЕС появится спецпредставитель по вопросам украинцев – Politico
Суд постановил частично пересчитать голоса на выборах президента Польши
видео, фотоВ авиакатастрофе в Индии есть выживший пассажир, который "встал и побежал"
Все новости...
НАТО
"Мы вас видим": НАТО расширяет спутниковое наблюдение за действиями России
Украина уже является де-факто членом НАТО
Саммит Украина – Юго-Восточная Европа: участники поддерживают движение Киева в НАТО
Последние новости
01:58
Генассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении войны в Газе
01:34
Израиль может атаковать Иран в ближайшие дни – СМИ
00:28
Удар армии РФ по Харькову 7 июня: завершили поисковую операцию
23:56
футболПрогресс Забарного, стагнация Зинченко, снова двое в "Жироне". Итоги сезона украинцев в топ-лигах
23:44
23:31
видеоГрузия: тюремный приговор 21-летнему протестующему вывел людей на улицы Тбилиси
23:18
Генштаб: На фронте состоялось с начала суток 168 боевых столкновений
22:54
Что не так с преподаванием истории в школах: мнения учителей
22:46
Binance открывает доступ для сирийцев после отмены санкций США
22:31
фото, видеоНа турецком побережье нашли беспилотник, "похожий на украинский"
Все новости...
Реклама:
Реклама: