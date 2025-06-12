СМИ: Венгрия рассказала в НАТО свою версию "шпионского скандала" с Украиной

Разведывательные службы НАТО получили от Венгрии отчет о скандале с взаимным разоблачением и высылкой шпионов, который разгорелся между ней и Украиной в мае.

Источник: как сообщает "Европейская правда", об этом узнал проект VSquare от источника в секторе национальной безопасности Венгрии

Детали: В отчете НАТО, по словам источника VSquare, венгерская сторона заявила, что Украина нарушила протокол, обнародовав информацию об арестах подозреваемых в шпионаже вместо непубличных действий.

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Поэтому Будапешт ответил аналогично, распорядившись также выслать украинских дипломатов за шпионаж и арестовать украинских гражданских лиц, не имеющих дипломатического иммунитета.

"Не службы национальной безопасности сами признали деятельность Украины в Венгрии настолько угрожающей, что ее нужно было остановить, – это была политически мотивированная реакция", – пишет VSquare.

Кроме того, Венгрия в отчете для разведслужб НАТО посоветовала обращаться с любыми вопросами относительно венгерской шпионской операции в Украине к военной разведке KNBSZ.

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Отметим, что в первом интервью венгерскому СМИ президент Украины Владимир Зеленский также возложил ответственность за шпионские действия Венгрии именно на KNBSZ.

Напомним, разоблачение агентурной сети военной разведки Венгрии в Закарпатье 9 мая привело к взаимной высылке двух дипломатов из Киева и Будапешта.

Также в Венгрии взяли под стражу гражданского мужчину, которого власти назвали "украинским шпионом".