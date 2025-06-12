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Росія вдарила по Запорізькій області: одна людина загинула і троє поранені

Євген КізіловЧетвер, 12 червня 2025, 21:49
Росія вдарила по Запорізькій області: одна людина загинула і троє поранені
фото: росзмі

Російські війська 12 червня атакували Гуляйпільську громаду Запорізької області, внаслідок чого одна людина загинула і троє отримали поранення.

Джерело: начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у соцмережах

Деталі: За його словами, це лише попередні наслідки атаки.

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Федоров повідомив, що загинув 60-річний чоловік, ще двоє чоловіків 65 та 62 років і 58-річна жінка доставлені до лікарні. Ударом були зруйновані будинки, в одному з них – пожежа.

Пряма мова: "Росіяни нанесли по Новогригорівці щонайменше чотири авіаудари".

Що передувало: 12 червня вранці стало відомо, що попередньої доби російські війська завдали 498 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області: двоє людей було поранено внаслідок ворожої атаки на Малокатеринівку.

російсько-українська війнажертвиобстрілЗапорізька область
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