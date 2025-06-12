Россия ударила по Запорожской области: один человек погиб и трое ранены

12 июня российские войска атаковали Гуляйпольскую общину Запорожской области, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения.

Источник: начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в соцсетях

Детали: По его словам, это лишь предварительные последствия атаки.

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Федоров сообщил, что погиб 60-летний мужчина, еще двое мужчин 65 и 62 лет и 58-летняя женщина доставлены в больницу. Ударом были разрушены дома, в одном из них – пожар.

Прямая речь: "Россияне нанесли по Новогригоровке как минимум четыре авиаудара".

Что предшествовало: 12 июня утром стало известно, что за предыдущие сутки российские войска нанесли 498 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области: два человека были ранены в результате вражеской атаки на Малокатериновку.