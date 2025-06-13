У Курській області РФ українські бійці знищили склад протитанкових мін – СБС

У російській Курській області бійці 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем у складі зведеного загону БПС 78 окремого десантно-штурмового полку "Джміль" виявили та знищили склад протитанкових мін.

Джерело: Сили безпілотних систем ЗСУ в соцмережах

Дослівно: "Воїни 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем, які діють на Курщині у складі зведеного загону БПС 78 ОДШП "Джміль", виявили та знищили склад протитанкових мін. Противник залишив їх у посадці без належного маскування – за що й поплатився".

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Деталі: У повідомленні СБС також зазначається, що бійці підрозділу за допомогою БпЛА уразили бронеавтомобіль З-СТС – відомий як "Ахмат" через те, що був створений на замовлення силових структур Чечні.

Крім того, ударами операторів "Рейду" знищені вантажівки, пікапи та мікроавтобуси ворога.

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Нагадаємо: У ніч на 12 червня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ спільно з іншими складовими Сил оборони вдарили по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора – технопарку "Рєзоніт" у Московській області.