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В Курской области РФ украинские бойцы уничтожили склад противотанковых мин – СБС

Ольга ГлущенкоПятница, 13 июня 2025, 02:52
В Курской области РФ украинские бойцы уничтожили склад противотанковых мин – СБС
скриншот

В российской Курской области бойцы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем в составе сводного отряда БПС 78 отдельного десантно-штурмового полка "Шмель" обнаружили и уничтожили склад противотанковых мин.

Источник: Силы беспилотных систем ВСУ в соцсетях

Дословно: "Воины 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем, которые действуют на Курщине в составе сводного отряда БПС 78 ОДШП "Шмель", обнаружили и уничтожили склад противотанковых мин. Противник оставил их в посадке без надлежащей маскировки - за что и поплатился".

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Детали: В сообщении СБС также отмечается, что бойцы подразделения с помощью БпЛА поразили бронеавтомобиль С-СТС – известный как "Ахмат" из-за того, что был создан по заказу силовых структур Чечни.

Кроме того, ударами операторов "Рейда" уничтожены грузовики, пикапы и микроавтобусы врага.

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Напомним: В ночь на 12 июня подразделения Сил беспилотных систем ВСУ совместно с другими составляющими Сил обороны ударили по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора – технопарку "Резонит" в Московской области.

Курская область беспилотникироссийско-украинская война
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