СМИ: Во время атаки на Иран Израиль ликвидировал главнокомандующего КСИР

Во время израильских ударов по Ирану в ночь на 13 июня ликвидирован генерал-майор, главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейна Салами.

Источник: CNN со ссылкой на иранские государственные СМИ

Детали: CNN отмечает, что КСИР является одним из самых мощных инструментов, используемых иранским государством, который контролирует разработку баллистических ракет и планирует иранские и военные операции в регионе Ближнего Востока.

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Как руководитель КВИР, Салами отчитывался непосредственно перед верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и был одной из самых влиятельных фигур страны.

Он возглавлял КСИР, когда Иран запустил сотни беспилотников и ракет по Израилю в апреле и октябре прошлого года, что стало первым прямым ударом Ирана по территории Израиля.

Что предшествовало: В ночь на 13 июня Израиль нанес "превентивный удар", направленный на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.