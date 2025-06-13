СМИ: Во время атаки на Иран Израиль ликвидировал главнокомандующего КСИР
Во время израильских ударов по Ирану в ночь на 13 июня ликвидирован генерал-майор, главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейна Салами.
Источник: CNN со ссылкой на иранские государственные СМИ
Детали: CNN отмечает, что КСИР является одним из самых мощных инструментов, используемых иранским государством, который контролирует разработку баллистических ракет и планирует иранские и военные операции в регионе Ближнего Востока.
Как руководитель КВИР, Салами отчитывался непосредственно перед верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и был одной из самых влиятельных фигур страны.
Он возглавлял КСИР, когда Иран запустил сотни беспилотников и ракет по Израилю в апреле и октябре прошлого года, что стало первым прямым ударом Ирана по территории Израиля.
Что предшествовало: В ночь на 13 июня Израиль нанес "превентивный удар", направленный на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.