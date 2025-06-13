Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: Во время атаки на Иран Израиль ликвидировал главнокомандующего КСИР

Ольга ГлущенкоПятница, 13 июня 2025, 06:44
СМИ: Во время атаки на Иран Израиль ликвидировал главнокомандующего КСИР
фото: parstoday.ir

Во время израильских ударов по Ирану в ночь на 13 июня ликвидирован генерал-майор, главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейна Салами.

Источник: CNN со ссылкой на иранские государственные СМИ

Детали: CNN отмечает, что КСИР является одним из самых мощных инструментов, используемых иранским государством, который контролирует разработку баллистических ракет и планирует иранские и военные операции в регионе Ближнего Востока.

Реклама:

Как руководитель КВИР, Салами отчитывался непосредственно перед верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и был одной из самых влиятельных фигур страны.

Он возглавлял КСИР, когда Иран запустил сотни беспилотников и ракет по Израилю в апреле и октябре прошлого года, что стало первым прямым ударом Ирана по территории Израиля.

Что предшествовало: В ночь на 13 июня Израиль нанес "превентивный удар", направленный на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.

ИзраильИран
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Временная защита для украинцев в ЕС будет действовать до марта 2027 года
Экс-нардепа Новинского заподозрили в неуплате налогов на свыше 4 миллиарда грн
Трамп после атак Израиля призвал Иран заключить ядерную сделку: "Пока не стало поздно"
фотоЗеленский сменил главу миссии Украины при НАТО
МИД Украины о событиях на Ближнем Востоке: Иран – источник проблем не только в регионе
Официальный курс евро установил рекорд: перевалил за 48 гривен
Все новости...
Израиль
Иран заявил, что Израиль и США "дорого заплатят" за атаку
Трамп созывает совещание чиновников из-за атаки Израиля на Иран – CNN
Израиль атаковал Иран
Последние новости
15:37
Ставка на "авось": на чем держится российская авиация
15:35
Датский производитель лекарств вернул себе статус самой дорогой компании в ЕС
15:27
Не отпускали в декрет: на Бразилию подали в суд из-за смерти похоронного агента во время пандемии
15:27
Временная защита для украинцев в ЕС будет действовать до марта 2027 года
15:18
Акции российских нефтяных гигантов выросли на 7 миллиардов долларов после атаки Израиля
15:16
ИнфографикаПогода на выходные: в Украине сохранится прохлада с дождями
15:08
Российская служба "Радио Свобода" прекратила вещание
15:07
видеоВоздушные силы показали, как МиГ-29 уничтожает пункт управления и склады врага
15:01
Несмотря на войну в Украине: канадцы впервые с начала полномасштабного вторжения сыграют с россиянами в хоккей
14:54
Игорный бизнес уплатил почти 9 миллиардов налогов за 5 месяцев
Все новости...
Реклама:
Реклама: