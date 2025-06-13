Росіяни вбили 72-річного чоловіка під час обстрілу Нікопольщини

Внаслідок російського артилерійського удару по Покровській громаді на Дніпропетровщині загинув 72-річний чоловік.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак

Пряма мова: "Через ворожий артобстріл Покровської громади, що на Нікопольщині, загинула людина".

Реклама:

Деталі: За його словами, снаряд влучив у присадибну ділянку, де перебував чоловік.

"Щирі співчуття рідним та близьким…", – написав Лисак.

Що передувало:

РЕКЛАМА: