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Росіяни вбили 72-річного чоловіка під час обстрілу Нікопольщини

Анастасія ПроцП'ятниця, 13 червня 2025, 11:50
Росіяни вбили 72-річного чоловіка під час обстрілу Нікопольщини
Ілюстративне фото: Getty Images

Внаслідок російського артилерійського удару по Покровській громаді на Дніпропетровщині загинув 72-річний чоловік.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак

Пряма мова: "Через ворожий артобстріл Покровської громади, що на Нікопольщині, загинула людина".

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Деталі: За його словами, снаряд влучив у присадибну ділянку, де перебував чоловік. 

"Щирі співчуття рідним та близьким…", – написав Лисак.

Що передувало:

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  • 12 червня російські окупанти пошкодили адміністративну будівлю та лінію електропередач, також вирувала пожежа на даху житлової 9-поврехівки в Дніпропетровській області.

Дніпропетровська областьобстрілжертви
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