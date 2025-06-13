Росіяни вбили 72-річного чоловіка під час обстрілу Нікопольщини
П'ятниця, 13 червня 2025, 11:50
Внаслідок російського артилерійського удару по Покровській громаді на Дніпропетровщині загинув 72-річний чоловік.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак
Пряма мова: "Через ворожий артобстріл Покровської громади, що на Нікопольщині, загинула людина".
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Деталі: За його словами, снаряд влучив у присадибну ділянку, де перебував чоловік.
"Щирі співчуття рідним та близьким…", – написав Лисак.
Що передувало:
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- 12 червня російські окупанти пошкодили адміністративну будівлю та лінію електропередач, також вирувала пожежа на даху житлової 9-поврехівки в Дніпропетровській області.