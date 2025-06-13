Россияне убили 72-летнего мужчину во время обстрела Никопольщины

В результате российского артиллерийского удара по Покровской громаде на Днепропетровщине погиб 72-летний мужчина.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак

Прямая речь: "Из-за вражеского артобстрела Покровской громады, что на Никопольщине, погиб человек".

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Детали: По его словам, снаряд попал в приусадебный участок, где находился мужчина.

"Искренние соболезнования родным и близким...", - написал Лысак.

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