Тимчасовий захист для українців у ЄС діятиме до березня 2027 року

13 червня Рада ЄС підтримала продовження дії Директиви про тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року, а також обговорила рекомендації про дії після закінчення тимчасового захисту.

Джерело: "Європейської правди" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС

Деталі: Рада ЄС вирішила, що тимчасовий захист для українців буде продовжено до 4 березня 2027 року, а після його завершення громадяни України повинні мати можливість або залишитися в країні перебування в новому статусі, або повернутися на батьківщину.

Реклама:

Остаточно рішення про продовження тимчасового захисту має бути формально затверджене протягом кількох тижнів, після узгодження технічних деталей, таких як переклад, повідомили кореспондентці "ЄвроПравди" у Раді ЄС.

Рекомендації Ради ЄС державам-членам будуть затверджені ще з деякою затримкою – також через вирішення технічних питань.

Нагадаємо:

РЕКЛАМА: