Тимчасовий захист для українців у ЄС діятиме до березня 2027 року
13 червня Рада ЄС підтримала продовження дії Директиви про тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року, а також обговорила рекомендації про дії після закінчення тимчасового захисту.
Джерело: "Європейської правди" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС
Деталі: Рада ЄС вирішила, що тимчасовий захист для українців буде продовжено до 4 березня 2027 року, а після його завершення громадяни України повинні мати можливість або залишитися в країні перебування в новому статусі, або повернутися на батьківщину.
Остаточно рішення про продовження тимчасового захисту має бути формально затверджене протягом кількох тижнів, після узгодження технічних деталей, таких як переклад, повідомили кореспондентці "ЄвроПравди" у Раді ЄС.
Рекомендації Ради ЄС державам-членам будуть затверджені ще з деякою затримкою – також через вирішення технічних питань.
Нагадаємо:
- Як вже повідомляла "Європейська правда", Єврокомісія запропонувала проєкт рекомендацій Раді ЄС, які дозволять державам-членам підготуватися до скоординованого завершення тимчасового захисту для українців. Їм запропонують або перехід до нового правового статусу в державі перебування, або допомогу у поверненні додому. Перелік запропонованих рекомендацій можна прочитати тут.
- Також про те, що тимчасовий захист українців в ЄС продовжать ще на рік, повідомляв "ЄвроПравді" посол України в ЄС Всеволод Ченцов.
- Станом на 31 березня 2025 року статус тимчасового захисту в Євросоюзі мали трохи більше 4,26 мільйона людей, які не є громадянами ЄС і втекли з України внаслідок повномасштабної російської агресії.