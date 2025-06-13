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Временная защита для украинцев в ЕС будет действовать до марта 2027 года

Татьяна Высоцкая, Анастасия ПроцПятница, 13 июня 2025, 15:27
Временная защита для украинцев в ЕС будет действовать до марта 2027 года
Иллюстративное фото: Getty Images

13 июня Совет ЕС поддержал продление действия Директивы о временной защите для украинцев до 4 марта 2027 года, а также обсудил рекомендации о действиях после окончания временной защиты.

Источник: "Европейской правды" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС

Детали: Совет ЕС решил, что временная защита для украинцев будет продлена до 4 марта 2027 года, а после ее завершения граждане Украины должны иметь возможность либо остаться в стране пребывания в новом статусе, либо вернуться на родину.

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Окончательно решение о продлении временной защиты должно быть формально утверждено в течение нескольких недель, после согласования технических деталей, таких как перевод, сообщили корреспонденту "ЕвроПравды" в Совете ЕС.

Рекомендации Совета ЕС государствам-членам будут утверждены еще с некоторой задержкой – также из-за решения технических вопросов.

Напомним:

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