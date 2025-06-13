Зеленський: Троє загиблих в ДТП у Франції – українці, постраждали діти

Президент України Володимир Зеленський увечері 13 червня повідомив, що серед чотирьох загиблих у ДТП у Франції – троє громадян України.

Джерело: Зеленський в Telegram

Пряма мова: "Жахливі новини про трагічну ДТП автобуса у Франції, у якій постраждало багато українців, зокрема дітей. Вони поверталися з навчального обміну із французького ліцею в Бретані. По дорозі до Парижа автобус втратив керування та зʼїхав у кювет.

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Наразі відомо про чотирьох загиблих дорослих, троє з них – громадяни України. Ще двоє людей у важкому стані, за їхні життя борються французькі медики. Решта дітей має середні та легкі поранення, усім їм надається необхідна допомога".

Деталі: Глава держави повідомив, що МЗС України негайно направило до місця події команду дипломатів і консулів на чолі з Послом України у Франції.

Вони надають сприяння українцям та підтримують зв’язок із родинами постраждалих.

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Зеленський висловив вдячність французькій владі за масштабне залучення рятувальних служб.

Пряма мова: "Понад 50 аварійних бригад були задіяні, щоб терміново доставити наших дітей до лікарень, і вони продовжують допомагати нашим людям.

Це справжній вияв французької солідарності. Знаю, що офіс Президента Франції Емманюеля Макрона продовжує допомагати і тримати ситуацію на контролі. Мобілізований також антикризовий центр МЗС Франції та місцеві органи влади.

Мої співчуття всім родинам постраждалих. Ми всі молимося за збереження життів та якнайшвидше одужання поранених дітей".

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