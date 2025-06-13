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Зеленський: Троє загиблих в ДТП у Франції – українці, постраждали діти

Тетяна ОлійникП'ятниця, 13 червня 2025, 22:43
Зеленський: Троє загиблих в ДТП у Франції – українці, постраждали діти
Фото із соцмереж

Президент України Володимир Зеленський увечері 13 червня повідомив, що серед чотирьох загиблих у ДТП у Франції – троє громадян України.

Джерело: Зеленський в Telegram

Пряма мова: "Жахливі новини про трагічну ДТП автобуса у Франції, у якій постраждало багато українців, зокрема дітей. Вони поверталися з навчального обміну із французького ліцею в Бретані. По дорозі до Парижа автобус втратив керування та зʼїхав у кювет.

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Наразі відомо про чотирьох загиблих дорослих, троє з них – громадяни України. Ще двоє людей у важкому стані, за їхні життя борються французькі медики. Решта дітей має середні та легкі поранення, усім їм надається необхідна допомога".

Деталі: Глава держави повідомив, що МЗС України негайно направило до місця події команду дипломатів і консулів на чолі з Послом України у Франції.

Вони надають сприяння українцям та підтримують зв’язок із родинами постраждалих.

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Зеленський висловив вдячність французькій владі за масштабне залучення рятувальних служб.

Пряма мова: "Понад 50 аварійних бригад були задіяні, щоб терміново доставити наших дітей до лікарень, і вони продовжують допомагати нашим людям.

Це справжній вияв французької солідарності. Знаю, що офіс Президента Франції Емманюеля Макрона продовжує допомагати і тримати ситуацію на контролі. Мобілізований також антикризовий центр МЗС Франції та місцеві органи влади.

Мої співчуття всім родинам постраждалих. Ми всі молимося за збереження життів та якнайшвидше одужання поранених дітей".

Передісторія

  • Автобус, в якому перебували дорослі та підлітки з України, перекинувся в кювет на автомагістралі A81 о 11:58 ранку, поблизу містечка Дегре.
  • Відомо, що троє жінок і один чоловік, загинули. Крім чотирьох загиблих, дев'ятеро осіб отримали серйозні травми. Також 18 осіб отримали легкі травми.

ЗеленськийФранціяДТП
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