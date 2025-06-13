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Зеленский: Трое погибших в ДТП во Франции – украинцы, пострадали дети

Татьяна ОлейникПятница, 13 июня 2025, 22:43
Зеленский: Трое погибших в ДТП во Франции – украинцы, пострадали дети
Фото из соцсетей

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 13 июня сообщил, что среди четырех погибших в ДТП во Франции – трое граждан Украины.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Ужасные новости о трагическом ДТП автобуса во Франции, в котором пострадало много украинцев, в том числе детей. Они возвращались с учебного обмена из французского лицея в Бретани. По дороге в Париж автобус потерял управление и съехал в кювет.

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Сейчас известно о четырех погибших взрослых, трое из них – граждане Украины. Еще два человека в тяжелом состоянии, за их жизни борются французские медики. Остальные дети имеют средние и легкие ранения, всем им оказывается необходимая помощь".

Детали: Глава государства сообщил, что МИД Украины немедленно направило к месту происшествия команду дипломатов и консулов во главе с Послом Украины во Франции.

Они оказывают содействие украинцам и поддерживают связь с семьями пострадавших.

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Зеленский выразил благодарность французским властям за масштабное привлечение спасательных служб.

Прямая речь: "Более 50 аварийных бригад были задействованы, чтобы срочно доставить наших детей в больницы, и они продолжают помогать нашим людям.

Это настоящее проявление французской солидарности. Знаю, что офис Президента Франции Эмманюэля Макрона продолжает помогать и держать ситуацию на контроле. Мобилизован также антикризисный центр МИД Франции и местные органы власти.

Мои соболезнования всем семьям пострадавших. Мы все молимся за сохранение жизней и скорейшее выздоровление раненых детей".

Предыстория:

  • Автобус, в котором находились взрослые и подростки из Украины, перевернулся в кювет на автомагистрали A81 в 11:58 утра, вблизи городка Дегре.
  • Известно, что трое женщин и один мужчина, погибли. Кроме четырех погибших, девять человек получили серьезные травмы. Также 18 человек получили легкие травмы.

ЗеленскийФранцияДТП
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