У війні проти України Росія втратила ще 1130 військових – Генштаб
Субота, 14 червня 2025, 07:43
За минулу добу Сили оборони вбили та поранили 1 130 російських загарбників, загальні втрати ворога у війні склали 1 002 690 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 14.06.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1 002 690 (+1 130) осіб,
- танків – 10 937 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 22 798 (+7) од,
- артилерійських систем – 29 157 (+52) од,
- РСЗВ – 1 417 (+1) од,
- засобів ППО – 1 185 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 586 (+79) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51 928 (+107) од.
Дані уточнюються.