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У війні проти України Росія втратила ще 1130 військових – Генштаб

Іван Д'яконовСубота, 14 червня 2025, 07:43
У війні проти України Росія втратила ще 1130 військових – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони вбили та поранили 1 130 російських загарбників, загальні втрати ворога у війні склали 1 002 690 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 14.06.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1 002 690 (+1 130) осіб,
  • танків – 10 937 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 22 798 (+7) од,
  • артилерійських систем – 29 157 (+52) од,
  • РСЗВ – 1 417 (+1) од,
  • засобів ППО – 1 185 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 586 (+79) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51 928 (+107) од.

Дані уточнюються.

втрати у війніГенштабросійсько-українська війна
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