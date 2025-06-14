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В войне против Украины Россия потеряла еще 1130 военных – Генштаб

Иван ДьяконовСуббота, 14 июня 2025, 07:43
В войне против Украины Россия потеряла еще 1130 военных – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны убили и ранили 1 130 российских захватчиков, общие потери врага в войне составили 1 002 690 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 14.06.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 1 002 690 (+1 130) человек;
  • танков – 10 937 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин – 22 798 (+7) ед;
  • артиллерийских систем – 29 157 (+52) ед;
  • РСЗО – 1 417 (+1) ед;
  • средств ПВО – 1 185 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 586 (+79) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 51 928 (+107) ед.

Данные уточняются.

потери в войнеГенштаброссийско-украинская война
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