В войне против Украины Россия потеряла еще 1130 военных – Генштаб
Суббота, 14 июня 2025, 07:43
За прошедшие сутки Силы обороны убили и ранили 1 130 российских захватчиков, общие потери врага в войне составили 1 002 690 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 14.06.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 1 002 690 (+1 130) человек;
- танков – 10 937 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 22 798 (+7) ед;
- артиллерийских систем – 29 157 (+52) ед;
- РСЗО – 1 417 (+1) ед;
- средств ПВО – 1 185 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 586 (+79) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 51 928 (+107) ед.
Данные уточняются.