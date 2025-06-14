РФ знищила у Запоріжжі 100 тонн гумдопомоги

У Запоріжжі через атаку РФ знищений склад з гуманітарною допомогою – не менше сотні тонн.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Зазначається, що у місті отримали п’ять фур гуманітарної допомоги.

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Її надавали ВПО на місцях прильотів та мешканцям прифронтових зон.

Уточнюється, що згоріли усі 100 тонн допомоги. Збитки оцінюють у 3 мільйони доларів.

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Нагадаємо: У ніч на 14 червня російські війська атакували Запоріжжя 14 дронами-камікадзе типу "Шахед". Унаслідок атаки постраждали двоє правоохоронців, пошкоджено цивільну інфраструктуру та автівки.