РФ уничтожила в Запорожье 100 тонн гумпомощи
Суббота, 14 июня 2025, 09:25
В Запорожье из-за атаки РФ уничтожен склад с гуманитарной помощью - не менее сотни тонн.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: Отмечается, что в городе получили пять фур гуманитарной помощи.
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Ее предоставляли ВПО на местах прилетов и жителям прифронтовых зон.
Уточняется, что сгорели все 100 тонн помощи. Убытки оцениваются в 3 миллиона долларов.
Напомним: В ночь на 14 июня российские войска атаковали Запорожье 14 дронами-камикадзе типа "Шахед". В результате атаки пострадали двое правоохранителей, повреждена гражданская инфраструктура и автомобили.
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