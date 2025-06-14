РФ уничтожила в Запорожье 100 тонн гумпомощи

В Запорожье из-за атаки РФ уничтожен склад с гуманитарной помощью - не менее сотни тонн.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Отмечается, что в городе получили пять фур гуманитарной помощи.

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Ее предоставляли ВПО на местах прилетов и жителям прифронтовых зон.

Уточняется, что сгорели все 100 тонн помощи. Убытки оцениваются в 3 миллиона долларов.

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Напомним: В ночь на 14 июня российские войска атаковали Запорожье 14 дронами-камикадзе типа "Шахед". В результате атаки пострадали двое правоохранителей, повреждена гражданская инфраструктура и автомобили.