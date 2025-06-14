Дрони ЗСУ вразили два російських об’єкти ВПК
У ніч на 14 червня українські безпілотники завдали ураження по двох об’єктах воєнно-промислового комплексу Росії.
Джерело: Генштаб
Деталі: Зокрема, уражено потужності АТ "ННК" у Самарській області.
Зазначається, що це провідне підприємство із виробництва компонентів вибухових речовин, об’єкт ВПК Росії. Зафіксовано вибухи та пожежу у районі промислової зони.
Також здійснено вогневе ураження комбінату Невинномиськ у Ставропольському краї - одного із ключових виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного палива.
Генштаб наголошує, що це підприємство задіяне у забезпеченні збройної агресії проти України.
Відомо про серію вибухів і роботу протиповітряної оборони противника безпосередньо у районі цілі, зафіксовано займання у промисловій зоні.
Результати ураження уточнюються.
Нагадаємо: У ніч на 14 червня безпілотники атакували один із найбільших хімічних заводів Росії – "Невинномиський Азот" в місті Невинномиськ Ставропольського краю.