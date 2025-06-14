Дрони ЗСУ вразили два російських об’єкти ВПК

скриншот з відео щодо влучання у завод в самарській області, фото: соцмережі

У ніч на 14 червня українські безпілотники завдали ураження по двох об’єктах воєнно-промислового комплексу Росії.

Джерело: Генштаб

Деталі: Зокрема, уражено потужності АТ "ННК" у Самарській області.

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Зазначається, що це провідне підприємство із виробництва компонентів вибухових речовин, об’єкт ВПК Росії. Зафіксовано вибухи та пожежу у районі промислової зони.

Також здійснено вогневе ураження комбінату Невинномиськ у Ставропольському краї - одного із ключових виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного палива.

Генштаб наголошує, що це підприємство задіяне у забезпеченні збройної агресії проти України.

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Відомо про серію вибухів і роботу протиповітряної оборони противника безпосередньо у районі цілі, зафіксовано займання у промисловій зоні.

Результати ураження уточнюються.

Нагадаємо: У ніч на 14 червня безпілотники атакували один із найбільших хімічних заводів Росії – "Невинномиський Азот" в місті Невинномиськ Ставропольського краю.