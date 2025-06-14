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Дроны ВСУ поразили два российских объекта ВПК

Роман ПетренкоСуббота, 14 июня 2025, 11:36
Дроны ВСУ поразили два российских объекта ВПК
скриншот из видео о попадании в завод в самарской области, фото: соцсети

В ночь на 14 июня украинские беспилотники нанесли поражение по двум объектам военно-промышленного комплекса России.

Источник: Генштаб

Детали: В частности, поражены мощности АО "ННК" в Самарской области.

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Отмечается, что это ведущее предприятие по производству компонентов взрывчатых веществ, объект ВПК России. Зафиксированы взрывы и пожар в районе промышленной зоны.

Также осуществлено огневое поражение комбината Невинномысск в Ставропольском крае - одного из ключевых производителей базовых компонентов для взрывчатых веществ, боеприпасов и ракетного топлива.

Генштаб отмечает, что это предприятие задействовано в обеспечении вооруженной агрессии против Украины.

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Известно о серии взрывов и работе противовоздушной обороны противника непосредственно в районе цели, зафиксировано возгорание в промышленной зоне.

Результаты поражения уточняются.

Напомним: В ночь на 14 июня беспилотники атаковали один из крупнейших химических заводов России – "Невинномысский Азот" в городе Невинномысск Ставропольского края.

беспилотникиРосcия
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