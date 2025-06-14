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Зеленський: Путін залізає під самісінький дзвін та каже, як кому молитися

Роман ПетренкоСубота, 14 червня 2025, 15:56
Зеленський: Путін залізає під самісінький дзвін та каже, як кому молитися
фото: ТАСС

Президент Володимир Зеленський відреагував на російську "пропозицію" щодо миру і назвав ультиматумом, а також скептично поставився до кремлівської пропаганди щодо "русскої церкви".

Джерело: Зеленський в інтерв’ю для американського телеканалу Newsmax

Пряма мова Зеленського: "Як можна говорити про захист російськомовних людей, якщо росіяни вбивали переважно саме на сході країни – там, де була більшість тих російськомовних людей, які жили в Україні.

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І як вони можуть порушувати питання про "русскую" церкву? Віра – це воля людини. Свобода. А Путін залізає просто під самісінький дзвін і каже, кому як хреститися.

Людина може ходити в церкву, або в мечеть, або в синагогу тощо. Це воля людей. А він розповідає, з якою повагою треба ставитися до російської церкви. Чому? Це питання навіть не державне – це питання церкви".

Деталі: Зеленський також нагадав, що "мирна пропозиція" Росії не відповідає "ні Конституції України, ні закону, ні міжнародному праву, ні бажанню українців".

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Пряма мова Зеленського: "Те, що пропонує Росія, не мирний план – це ультиматум, написаний так, щоб Україна ніколи не могла це виконати.

Будьмо відверті: Росія – агресорка. Вони прийшли до нас. І тому це вже компроміс, що ми повинні з вбивцями сідати за стіл переговорів і про щось домовлятися.

Україна показувала, що готова на все заради миру. Але на все, окрім капітуляції. Скажімо чесно, що таке припинення вогню, якщо не просто припинення вогню? Чому повинні бути умови для припинення вогню?".

ЗеленськийПутінУПЦ МПпереговори
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