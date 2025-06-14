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Зеленский: Путин залезает под самый колокол и говорит, как кому молиться

Роман ПетренкоСуббота, 14 июня 2025, 15:56
Зеленский: Путин залезает под самый колокол и говорит, как кому молиться
фото: ТАСС

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российское "предложение" о мире и назвал ультиматумом, а также скептически отнесся к кремлевской пропаганде относительно "русской церкви".

Источник: Зеленский в интервью для американского телеканала Newsmax

Прямая речь Зеленского: "Как можно говорить о защите русскоязычных людей, если россияне убивали преимущественно именно на востоке страны - там, где было большинство тех русскоязычных людей, которые жили в Украине.

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И как они могут поднимать вопрос о "русской" церкви? Вера - это воля человека. Свобода. А Путин залезает просто под самый колокол и говорит, кому как креститься.

Человек может ходить в церковь, или в мечеть, или в синагогу и так далее. Это воля людей. А он рассказывает, с каким уважением надо относиться к русской церкви. Почему? Это вопрос даже не государственный - это вопрос церкви".

Детали: Зеленский также напомнил, что "мирное предложение" России не соответствует "ни Конституции Украины, ни закону, ни международному праву, ни желанию украинцев".

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Прямая речь Зеленского: "То, что предлагает Россия, не мирный план - это ультиматум, написанный так, чтобы Украина никогда не могла это выполнить.

Давайте будем откровенны: Россия - агрессорка. Они пришли к нам. И поэтому это уже компромисс, что мы должны с убийцами садиться за стол переговоров и о чем-то договариваться.

Украина показывала, что готова на все ради мира. Но на все, кроме капитуляции. Скажем честно, что такое прекращение огня, если не просто прекращение огня? Почему должны быть условия для прекращения огня?".

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